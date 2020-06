“Se oggi stiamo uscendo dalla fase più dura sul fronte sanitario lo dobbiamo anche a Fabrizio Volpini”

Dalla “Coalizione di centrosinistra” un nuovo intervento a favore del candidato sindaco di Senigallia

SENIGALLIA – Dalla “Coalizione di centrosinistra per Fabrizio Volpini Sindaco” riceviamo: “Leggiamo oggi sulla stampa locale una bella intervista del nostro candidato a sindaco Fabrizio Volpini e, contemporaneamente, la notizia dell’apparire sui muri di scritte insultanti anonime a lui indirizzate.

“Sappiamo le difficoltà di riprendere la normale vita politica dopo la tragedia della pandemia da Covid-19 con la quale ancora conviviamo. Sappiamo le enormi difficoltà della ripresa economica, sociale e sanitaria del territorio e vogliamo dare un forte contributo partendo dal ritorno alla normalità anche nelle forme del confronto.

“Condanniamo dunque con forza per questo motivo l’attacco contro il nostro candidato sindaco Fabrizio Volpini, non solo per la gravità delle parole, ma perché tende a far nascere un clima sbagliato di violenza che proprio è il contrario di quello che serve per rinascere dalla crisi da virus a Senigallia e al Paese.

“Volpini in questo drammatico periodo è stato campione di coraggio e di altruismo nell’esercizio della sua professione di medico di base, come coordinatore dell’Usca, continuando, per quello che doveva, anche il lavoro in Consiglio regionale.

“Se oggi stiamo uscendo dalla fase più dura sul fronte sanitario lo dobbiamo certamente molto a lui e a quanti si sono spesi senza riserve con lui per battere la pandemia ed essere vicini a chi ne ha sofferto o ha perso la vita.

“Questo vale anche per il suo grande lavoro di organizzazione delle strutture che ha consentito di reggere l’urto del virus nelle nostre due case di riposo, Fondazione città di Senigallia e Opera Pia Mastai Ferretti.

“Grazie dunque Fabrizio per la tua dedizione professionale che ci consente si essere orgogliosi della scelta fatta insieme di candidarti a sindaco della nostra città”.

