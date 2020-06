Ryanair riprende i collegamenti da e per l’aeroporto di Falconara con 3 rotte per l’estate 2020

FALCONARA – Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia ha annunciato oggi che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Ancona a partire dal 2 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020, invitando i viaggiatori a pianificare le vacanze estive per festeggiare l’Europa che sta superando con successo una delle sue sfide piú impegnative.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani; le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono sicuramente Regno Unito, Germania e Belgio.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare le Marche con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire le mille sfumature che caratterizzano questa Regione: dai leggendari Monti Sibillini alle meravigliose spiagge della Riviera del Conero, dalle suggestive Grotte di Frasassi all’affascinante Gola del Furlo, per non dimenticare i Borghi più belli d’Italia e le città che custodiscono un immenso patrimonio culturale da scoprire.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Ancona verso le più importanti e gettonate destinazioni europee con collegamenti diretti tutto l’anno.

L’operativo da e per l’aeroporto di Ancona include collegamenti internazionali con Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi e Düsseldorf.

“Ryanair – ha dichiarato Chiara Ravara, head of international communications di Ryanair – è lieta di annunciare che verranno ripristinate le rotte da e per l’aeroporto di Ancona a partire dal 2 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

“Siamo ben lieti – ha aggiunto Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica – che un partner così importante per noi torni a volare dal nostro aeroporto. I collegamenti aerei effettuati da Ryanair hanno sempre fatto registrare ottimi tassi di riempimento e rappresentano un eccezionale mezzo sia per gli stranieri che vogliono conoscere il nostro territorio ricco di storia e di siti archeologici, crocevia e luogo d’incontro di civiltà e culture, meta perfetta per ogni tipologia di vacanza, sia per i marchigiani che vogliono trascorrere periodi di vacanza all’estero. Il management dell’aeroporto delle Marche sta lavorando di concerto con la compagnia aerea per aumentare nel futuro il numero di destinazioni offerte dal vettore irlandese.

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair DAC. Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. su oltre 2.400 voli giornalieri da 79 basi, collegando oltre 200 destinazioni in 40 paesi con una flotta di oltre 470 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. entro l’anno fiscale 2025. Ryanair Holdings ha un team di oltre 19.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell’aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 34 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d’Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree dell’UE.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it