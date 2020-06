Quest’anno la gara podistica “Sei ore de’ Conti“ sarà in versione virtuale

SERRA DE’ CONTI – Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, la Società Podistica Valmisa da sempre presieduta da Sergio Titti (noto come il “Super Vecio“) , ha dovuto annullare il tradizionale appuntamento con la “Sei ore de Conti “ in programma per sabato 4 luglio 2020.

“Ogni anno – afferma Sergio Titti (nella foto) – riuscivamo a portare a Serra de’ Conti centinaia di atleti da tutta Italia. Noi non ci arrendiamo, ecco perché abbiamo pensato di organizzare questa gara virtuale. Sono tantissime le adesioni in tutta Italia e non solo. A tutti inviamo un pettorale con il numero e la città dove correranno. Se non saranno i podisti a venire a Serra de’ Conti sarà Serra de’ Conti ad andare dai podisti“.

E’ un vero peccato che quest’anno il centro storico di Serra de’ Conti non sia animato dalle centinaia di podisti che, provenienti da tutta Italia, ogni anno si “ sfidavano “ per aggiudicarsi i primi posti della classifica generale.

