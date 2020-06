Quattro feriti nello schianto tra una Nissan ed una Polo alla periferia di Jesi

JESI – Oggi pomeriggio, alle ore 18.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma, l’ex strada provinciale 76, alla periferia di Jesi dove, poco prima, due auto – una Nissan Juke ed una Polo – erano rimaste coinvolte in un incidente.

Quattro le persone contuse, tre (una donna di 44 anni di Maiolati Spontini e due ragazze) si trovavano a bordo della Nissan ed una sulla Polo.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, appena arrivata sul luogo dell’incidente, ha collaborato con i sanitari del 118, soprattutto per stabilizzare il conducente della Polo, un jesino di 63 anni. Subito dopo i vigili del fuoco hanno, come sempre, provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte in questo ennesimo incidente stradale avvenuto oggi lungo le strade della nostra regione, e tutta l’area circostante.

