Pusher arrestato a Senigallia: nella sua abitazione i carabinieri scoprono una postazione per il confezionamento della droga

SENIGALLIA – Ieri i Carabinieri della Stazione di Senigallia hanno arrestato un cittadino senigalliese per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività è stata svolta durante il pomeriggio, intorno alle 18:30, quando i militari hanno controllato un uomo che percorreva via Raffaello Sanzio a bordo di una bicicletta. Si tratta di un 42enne domiciliato a Senigallia, con qualche precedente in materia di stupefacenti.

I Carabinieri hanno notato che durante il controllo ha mostrato preoccupazione e nervosismo, pertanto hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. Sebbene addosso non avesse nulla, hanno ritenuto necessario estendere il controllo alla sua abitazione. Una volta giunti nel suo domicilio, hanno trovato, sul tavolo della cucina, una vera e propria postazione per il confezionamento della droga. C’era infatti un ovulo ancora sigillato, del peso di 10,72 grammi, contenente eroina, ed una confezione già aperta, con altra droga dello stesso tipo, del peso di 2,72 grammi. Quella confezione aperta stava per essere suddivisa in dosi, e per farlo il 42enne si era dotato di un bilancino di precisione, forbici, carta stagnola, una busta in plastica da cui ricavare i ritagli per confezionare le dosi, un pennello e una cannuccia con beccuccio. Inoltre sul tavolo è stata rinvenuta una dose già confezionata di cocaina.

Tutto il materiale trovato nell’abitazione è stato sottoposto a sequestro, mentre il pusher è stato condotto in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, a seguito della quale il Gip del Tribunale di Ancona ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di Senigallia.

