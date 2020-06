Primo tassello a Marzocca per la rigenerazione dell’area ex Agostinelli: inaugurato il nuovo supermercato

SENIGALLIA – L’inaugurazione del Superstore Sì con Te segna il primo tassello del processo di rigenerazione urbana dell’area ex Agostinelli di Marzocca. Alla tradizionale cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Maurizio Mangialardi, il direttore generale di Ce. Di. Marche Enzo Santoni, il presidente del Consiglio di Gestione Ce.Di. Marche Silvio Moroni e il parroco don Andrea Franceschini.

Presenti per l’Amministrazione comunale anche il vicesindaco Maurizio Memè, il presidente del consiglio Dario Romano, gli assessori Ludovica Giuliani e Chantal Bomprezzi, e i consiglieri Sandro Urbinati e Mauro Bedini. Per Ce. Di Marche, invece, c’erano il direttore Vendite e Marketing Sauro Sasso e la socia imprenditrice Roberta Crognaletti.

“Si tratta di un momento molto importante per Marzocca – ha detto Mangialardi – perché oggi qui, con l’inaugurazione di questa nuova attività economica, diamo concretamente inizio a una riqualificazione di grande prestigio e qualità. Un grazie particolare va Ce. Di. Marche che ha scelto non solo di investire risorse importanti in questo progetto, creando buona occupazione per il nostro territorio, ma anche per averlo fatto dedicando particolare cura ai dettagli, con una struttura bella e perfettamente inserita nel contesto architettonico della zona. Voglio poi ringraziare pubblicamente anche il vicesindaco Memè, il quale ha seguito fino dall’inizio la variante riguardante l’area ex Agostinelli, divenuta uno dei simboli della politica urbanistica portata avanti dalla nostra Amministrazione. Una politica volta proprio a rigenerare aree dismesse, reintegrandole nei rispettivi contesti urbani senza consumare nuovo suolo”.

Con il nuovo supermercato, inoltre, è stata di fatto inaugurata anche la riorganizzazione della viabilità nella zona, che ha visto la realizzazione di parcheggi a beneficio degli insediamenti limitrofi, l’allargamento di via della Marina e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra quest’ultima via e via della Resistenza.

