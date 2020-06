Prima litiga con i genitori, poi aggredisce i carabinieri: denunciato un ragazzo di Montemarciano

MONTEMARCIANO – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Marzocca hanno denunciato un giovane, classe ’99, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per lesioni personali. I fatti si sono verificati nella notte.

Erano quasi le 2 quando una coppia di coniugi, residenti a Montemarciano, ha chiamato il 112, chiedendo l’intervento di una pattuglia, perché avevano avuto una violenta lite con il figlio, il quale era tornato ubriaco da una festa e non voleva rientrare a casa. Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato il giovane in strada, proprio fuori dalla sua abitazione, in stato di forte agitazione dovuto all’assunzione di alcool e droga.

I carabinieri hanno chiesto al giovane i documenti di identificazione ed hanno cercato di convincerlo a rientrare in casa, ma il giovane per tutta risposta ha iniziato ad inveire nei confronti dei militari con frasi oltraggiose. Durante quella fase concitata il 21enne, per non farsi identificare, ha anche spintonato uno dei militari, ingaggiando con lui una colluttazione, durante la quale il carabiniere ha riportato una lesione alla mano.

In seguito il giovane è stato bloccato e condotto in caserma, per poi giungere all’ospedale di Senigallia, dove è stato sottoposto ad accertamenti finalizzati a verificare la reale assunzione di droga ed alcool. Entrambe le circostanze sono state confermate dagli esami. In particolare è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 2,43 g/l. Il 21enne, al termine di tutti gli accertamenti medici, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni personali. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti.

