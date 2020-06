Pergola nel cuore denuncia: “Imu e centri estivi nell’assenza totale di programmazione”

PERGOLA –“In questi giorni numerosissimi sono stati cittadini, genitori e professionisti che si sono rivolti al gruppo consiliare di Pergola nel Cuore per denunciare il caos assoluto che vige nel Comune di Pergola”.

Spiega il gruppo di opposizione: “Caos totale nella gestione dello ‘slittamento’ della rata IMU in scadenza lo scorso 16 giugno. Sulla questione, l’amministrazione non è stata in grado né di convocare un apposito consiglio comunale per deliberare il differimento. Ma non è stata in grado neanche di pubblicare alcuna precisa direttiva, mandando in tilt contribuenti e commercialisti ai quali non sono stati forniti criteri oggettivi nemmeno per valutare le “difficoltà economiche o di altra natura” (definizione del tutto generica) richiamate dalla stessa amministrazione per la non applicazione di interessi e sanzioni ai contribuenti che hanno deciso di far slittare il pagamento del primo acconto IMU.

“Caos completo anche nella gestione dei Centri estivi, per i quali non è stata data alcuna precisa informazione sul loro svolgimento sino allo scorso 15 giugno, quando è stato esclusivamente annunciato, a famiglie e ragazzi, che le iscrizioni sarebbero state aperte lo stesso 15 giugno fino al 18 giugno. E ad oggi manca ancora la pubblicazione del loro programma didattico”.

Nella foto: il Palazzo comunale di Pergola

