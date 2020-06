“Perché le visite all’ospedale di Senigallia sono possibili non prima di agosto?”

Nelle altre strutture marchigiane la situazione è tornata alla normalità. Il Comitato Facciamo Eco si chiede: “L’Ospedale è o non è tornato aperto ai bisogni della popolazione?

SENIGALLIA – “Dopo l’uscita dalla fase critica dell’epidemia di Coronavirus, l’Ospedale di Senigallia è stato restituito alla sua funzione di assistenza per i tanti malati e cittadini del territorio, che per mesi hanno dovuto rinviare le visite e i controlli con gli specialisti e i servizi dell’Ospedale. Tutto questo stando a quanto finalmente annunciato dai nostri amministratori sanitari e politici: “da giugno si può ripartire!”. E’ quanto si legge in un comunicato del comitato Senigallia Facciamo Eco.

“I malati ne avevano davvero bisogno: i tanti problemi di salute, messi a dura prova dall’attesa, potranno essere presi nuovamente in carico dai medici specialisti di fiducia, con cui era stato possibile comunicare solo al telefono in questi mesi, perché l’accesso all’Ospedale era stato bloccato e limitato solo ai casi di urgenza.

“Ma molti cittadini di Senigallia stanno segnalando – si legge sempre nell’intervento – che, in questa prima settimana di giugno, sta accadendo qualcosa di inatteso e che li ha disorientati: chiamando il numero verde del CUP Marche (Centro Unico di Prenotazione) per poter avere il tanto atteso e importante appuntamento con il proprio medico specialista dell’Ospedale di Senigallia, la risposta è sempre la stessa: “NON PRIMA DI AGOSTO!”. Che sia una visita Cardiologica o Ortopedica o Chirurgica o Dermatologica o Oncologica o di altro specialista che dir si voglia… Allora alcuni di essi, nella necessità impellente di essere visitati anche a pagamento, costretti a rinunciare al rapporto di fiducia con il medico ospedaliero di riferimento della propria città, hanno chiesto la visita con medici specialisti di altri Ospedali e, “come per magia”, ecco apparire posti IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI negli Ospedali di Pesaro e Fano, di Ancona, di Macerata… .

Lo sconcerto è totale! L’Ospedale di Senigallia è o non è tornato aperto ai bisogni della popolazione?

“Perché gli Ospedali vicini sono già riaperti e disponibili con i propri medici specialisti mentre per la nostra città così non è? Non vogliamo pensare –conclude Facciamo Eco – che dopo le tante rinunce che i cittadini di Senigallia hanno dovuto subire per l’Ospedale-Covid, si consumi l’ennesima beffa dei ritardi e della impreparazione della nostra organizzazione sanitaria locale”.

