Ogni mercoledì (luglio e agosto) apre l’Armeria del Castello di Mondolfo

MONDOLFO – Per l’estate 2020 l’Armeria del Castello di Mondolfo sul lungomura di Via Vandali sarà aperta tutti i mercoledì di luglio e agosto. Dalle ore 21 alle ore 23 sarà così possibile conoscere tecniche e armi utilizzate fra Medioevo e Rinascimento. Progetto didattico con esposizione di riproduzioni di antiche armi per la difesa delle mura castellane, rivisitate a Mondolfo da Francesco di Giorgio Martini all’epoca dell’architettura militare ‘di transizione’, l’Armeria del Castello di Mondolfo nasce da una stretta collaborazione fra Comune, Archeoclub d’Italia e Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”.

Ad accogliere il visitatore, per una iniziativa a partecipazione totalmente gratuita, un armigero in costume quattrocentesco, che coinvolgerà i presenti per conoscere la vita di una compagnia d’arme. Non per nulla Giovanni Della Rovere, signore si Senigallia, Mondolfo e Mondavio sul finire del XV secolo, era un vero e proprio “impresario della guerra”, condottiero di milizie e chiamò ad operare a Mondolfo Francesco di Giorgio Martini anche per creare una sorta di “catalogo” delle fortificazioni all’avanguardia per l’epoca, da mostrare alle ambascerie degli stati che desideravano assoldarlo.

Nei mercoledì dopocena, poi, saranno aperti ad ingresso gratuito pure i Musei civici al Complesso Monumentale di S.Agostino unitamente all’ufficio IAT Mondolfo e, previa prenotazione (366.5608563 in orario apertura Musei) , sarà possibile partecipare alle passeggiate al castello, alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, parimenti a partecipazione gratuita. Per informazioni: tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei) www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it

