Nuovo schianto all’incrocio tra via Mantegna e via Guidi, alla Cesanella

SENIGALLIA – Due auto sono entrate in collisione, oggi pomeriggio, all’incrocio tra via Mantegna e via Guidi, nel quartiere di Cesanella.

In seguito allo schianto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, una delle due vetture è finita dentro il parcheggio delle auto demolite della concessionaria Frulla.

Sul posto, con un’ambulanza, il personale sanitario del 118, che ha prestato soccorso al conducente di una delle due vetture, rimasto contuso nell’incidente.

