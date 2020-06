Marcello Mei confermato presidente provinciale dell’Udc di Pesaro Urbino

ANCONA – “L’Udc nelle Marche cresce, si allarga e guarda al futuro con un nuovo progetto politico che possa coniugare le migliori esperienze democratico-cristiane con quelle liberali e il valore aggiunto della società civile. In quest’ottica ho provveduto nei giorni scorsi alla nomina di Davide Delvecchio, giovane imprenditore, come commissario del partito per la provincia di Pesaro Urbino. Davide svolgerà certamente, insieme a Marcello Mei (nella foto), che mantiene il ruolo di presidente provinciale, un ottimo lavoro sul suo territorio”. Lo scrive in una nota il senatore Antonio Saccone, commissario regionale dell’Udc per le Marche.

“In queste settimane sto incontrando numerosi amministratori locali, imprenditori e tantissimi semplici cittadini, a loro cercheremo di dare risposte concrete con un nuovo progetto politico che rivolga lo sguardo al futuro, combinando le esperienze politiche a noi affini con quelle di tanti esponenti della società civile.

“Nei prossimi giorni annuncerò nuovi ingressi e nuove nomine al fine di creare una squadra la più competitiva possibile in vista delle prossime regionali”, conclude Saccone.

“Ringrazio il senatore Antonio Saccone per la fiducia accordatami confermandomi nel ruolo di presidente provinciale dell’Udc di Pesaro-Urbino. Saccone che sta svolgendo con passione da alcuni mesi il ruolo di Commissario regionale per l’Udc nelle Marche ha già preso numerosi contatti nei mesi scorsi ed i frutti del suo lavoro cominciano a vedersi.

Assieme all’amico Delvecchio – aggiunge Marcello Mei – continuerò ad impegnarmi per dare nuovo slancio all’Udc che si appresta alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it