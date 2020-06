Mangialardi: “D’accordo sul doppio turno, ma ora non ci sono le condizioni per modificare la legge elettorale”

ANCONA – “Sono stato sempre favorevole al doppio turno, perché, come avviene a livello comunale, lo giudico un sistema capace non solo di formare maggioranze solide e più rispondenti alla volontà popolare, ma anche di individuare chiaramente la responsabilità del governo. La proposta di Uniti per le Marche è dunque giusta e intelligente. Oggi però non ci sono le condizioni per apportare queste modifiche sostanziali. Non è una questione legata solamente alla campagna elettorale ovviamente. Anche le leggi che vanno nel verso dell’interesse generale, infatti, devono essere discusse nelle sedi opportune e con il tempo necessario. Ora ci dobbiamo concentrare sulle Marche, i suoi problemi, le sue difficoltà e le soluzioni che vogliamo e possiamo offrire. Non c’è tempo per querelle che distolgono energie e capacità”.

A dirlo è Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it