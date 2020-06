Mangialardi al coordinamento nazionale dell’Anci: “Comuni protagonisti della fase di ripartenza”

ANCONA – Si è tenuto in mattinata il coordinamento dei presidenti e direttori delle Anci regionali. I lavori ai quali hanno partecipato i vertici dell’Anci, sono stati moderati dal Coordinatore nazionale Maurizio Mangialardi, che ha sottolineato come le richieste contenute nel documento condiviso “mettono in luce le principali questioni che rappresentano già da tempo la base di discussione del confronto che l’Anci sta svolgendo con il governo per la fase di ripartenza”.

Illustrato un pacchetto di proposte che si è arricchito grazie al confronto costante con i sindaci. Nell’incontro è stato ribadito che occorre che governo e parlamento diano risposte concrete alle istanze dei Comuni impostando una strategia nazionale articolata su sei cardini come sottolineato nel documento licenziato, all’unanimità, dalla conferenza dei presidenti delle Anci regionali.

