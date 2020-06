Lunedì mattina riapre a Senigallia anche la chiesa della Croce

SENIGALLIA – Lunedì 8 giugno riapre (dalle ore 9.45 alle 11.15) la chiesa della Croce – una perla del Rinascimento – con tutte le regole previste dalle norme del coronavirus.

Ci saranno i vigilantes della Confraternita per controllare: tutti con le mascherine, niente acqua santa, la disinfezione delle mani all’entrata, le distanze previste, nessuno scambio della pace, la Comunione sulle mani portata dal celebrante con i guanti, girando per i banchi, in modo da non far muovere nessuno.

Previsto l’uso del messalino con le preghiere personali (da pag.657 a pag. 741, senza recite comunitarie) dalle 9.15 alle 10.30 quando inizierà la messa. Entrata in chiesa da una porta e uscita da un’altra. Le confessioni e le benedizioni singole in sagrestia, con il tavolo che distanzia per più di un metro.

