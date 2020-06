L’ex presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi aderisce all’Udc

ANCONA – Sono tanti i movimenti in corso, nelle Marche, in vista dell’ormai prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. L’ultima notizia è quella dell’adesione dell’ex presidente del Consiglio, Vittoriano Solazzi, già sindaco di Mondolfo, all’Udc.

Lo ha annunciato, con una nota, lo stesso coordinatore regionale delle Marche dell’Udc, senatore Antonio Saccone.

“Sono felice – scrive Saccone – di annunciare l’adesione e la condivisione di Vittoriano Solazzi al progetto che l’Udc ha per le Marche. Con Solazzi, già stimato ed apprezzato presidente del Consiglio regionale, stiamo costruendo nelle Marche un’area politica che, facendo riferimento ai valori del cattolicesimo democratico e della tradizione liberal democratica, intende contribuire al rilancio della Regione che da troppo tempo sconta un isolamento ed una marginalità rispetto alle politiche nazionali”.

“Questo gap va colmato con una rappresentanza territoriale capace, concreta e un progetto in grado di rilanciare la regione”.

Vittoriano Solazzi, secondo il senatore Saccone, “saprà dare un forte impulso e un importante contributo al progetto che l’Udc ha a cuore per una regione tra le più colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19 e che ancora oggi, dopo 4 anni, resta ancora duramente provata a causa del terremoto”.

