Iniziati i lavori di adeguamento sismico alla scuola media Enrico Fermi di Mondolfo

MONDOLFO – Sopralluogo del Sindaco, Nicola Barbieri, accompagnato dai tecnici, nel plesso scolastico “Enrico Fermi” di Mondolfo dove in queste settimane sono iniziati i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Intervento di circa 2 milioni di euro, fortemente voluto dalla Giunta Barbieri: un percorso partito prima con le verifiche sismiche, proseguito con la redazione dei progetti e la partecipazione ai bandi e conclusosi con l’ottenimento dei finanziamenti.

Al momento i lavori, da poco iniziati, riguardano il Corpo A e il Corpo C (palestra) della scuola media.

In occasione del sopralluogo, il Sindaco ha così commentato: «Vogliamo dare alla comunità una scuola sicura e moderna. Un’opera pubblica importante, iniziata con le verifiche sismiche che nessuna Amministrazione prima di noi aveva mai effettuato. In questi anni abbiamo investito tanto nelle scuole e continueremo a farlo anche in futuro. La scuola e la sicurezza dei ragazzi sono e saranno al centro della nostra attività amministrativa».

