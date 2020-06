Iniziata a Fano la sistemazione della pavimentazione danneggiata nell’area giochi del parco Luciano Polverari

FANO – L’Amministrazione comunale di Fano informa che l’area giochi del Parco “Luciano Polverari” è stata debitamente recintata poiché a partire dalla data odierna, come programmato, la ditta “DEA Costruzioni” interverrà per il ripristino della parte danneggiata della pavimentazione in gomma della collinetta artificiale realizzata lo scorso anno.

L’intervento, programmato da tempo, non è stato realizzato durante i mesi invernali poiché le temperature di quel periodo dell’anno non sono idonee alla posa a regola d’arte del materiale. Gli interventi di ripristino si prolungheranno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, per due giorni. Tuttavia per tutta la settimana successiva sarà mantenuta la recinzione installata, in modo da evitare che si calpesti il colato ancora fresco.

