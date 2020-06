Incendio in uno scantinato, evacuate nella notte sei famiglie

FALCONARA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, alle ore 3:10, in via della Repubblica, a falconara, per l’incendio di uno scantinato in una palazzina di tre piani.

Le sei famiglie che abitano nella palazzina sono state evacuate a causa del fumo che saliva ai piani superiori. Due persone sono state anche aiutate ad uscire dalla squadra vigili del fuoco ed affidate al personale sanitario del 118 per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte, un’autoscala ed il funzionario di servizio.

Sulle cause dell’incendio stanno svolgendo accertamenti i tecnici dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Falconara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it