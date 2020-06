Incendio a Senigallia in un edificio commerciale di via Abbagnano

SENIGALLIA – Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi – alle 12.50 -, in un edificio di via Abbagnano, nell’area commerciale di Borgo Molino, a Senigallia. Per cause in via di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio che ospita anche l’emporio Konve, ed alcuni locali del piano sottostante dove, per il calore, sono esplose delle vetrate.

Sul posto, appena scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia, coadiuvati dai colleghi della sede centrale di Ancona, con tre autobotti, un’autoscala ed un mezzo per le ricariche delle bombole d’aria, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dal rogo. Presente in via Abbagnano anche il funzionario tecnico dei vigili del fuoco, oltre a pattuglie della Polizia locale e dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate durante i lavori di posizionamento della guaina di copertura del tetto dell’edificio commerciale. Non ci sono stati feriti ma i danni alla struttura sono notevoli.

