“Incapacità di Sartini e intemperanze di Paradisi”: a Senigallia la maggioranza contro i due consiglieri

Intervento molto critico nei confronti del presidente della terza commissione consiliare e dell’esponente di Unione Civica. Motivo del contenzioso il confronto sulle questioni legate alla ripartenza dei servizi sportivi post covid

SENIGALLIA – Passata (fortunatamente) la pandemia, la campagna elettorale si infuoca. Dalla maggioranza consiliare del Comune di Senigallia riceviamo un intervento molto critico nei confronti del presidente della terza commissione, Giorgio Sartini e del consigliere comunale Roberto Paradisi.

“Questa sera – si legge in un comunicato diffuso dalla maggioranza consiliare – era stata convocata la terza commissione consiliare per discutere alcune questioni legate alla ripartenza dei servizi sportivi post covid.

Poteva essere l’occasione per un civile confronto ed invece la seduta è stata sospesa per l’assoluta incapacità del presidente Sartini di gestire in maniera equilibrata il dibattito e per le reiterate e pesanti intemperanze del consigliere Paradisi che, sistematicamente, ha impedito ad assessore, consiglieri e tecnico di concludere i loro interventi.

“Tutti i rappresentanti istituzionali, in democrazia – si legge sempre nel documento diffuso dalla maggioranza del Comune di Senigallia – hanno il dovere di mantenere il confronto entro i binari della civiltà e del rispetto delle persone. E questa sera questo non è accaduto.

“Troppe sono le volte – conclude la presa di posizione della maggioranza del Comune di Senigallia -, da quando il consigliere Sartini veste la carica di presidente della terza commissione, che ci siamo trovati a dover chiedere di gestire in modo corretto la commissione, nel rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto delle persone e dei ruoli”.

