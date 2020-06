Il casello autostradale di Marotta Mondolfo resterà chiuso tre notti per lavori

MAROTTA – Questa settimana, per tre notti, resterà chiuso il casello autostradale di Marotta Mondolfo. Lo ha reso noto Autostrade per l’Italia. La decisione è stata presa in quanto sono previsti – in orario notturno – lavori di pavimentazione.

La chiusura del casello di Marotta Mondolfo è prevista nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

– nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Ancona / Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna;

– dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara / Ancona.

In alternativa, si consiglia ovviamente di utilizzare le stazioni autostradali di Senigallia o di Fano.

Ogni intervento sulle nostre strade è da ritenere positivo. Anche perché contribuisce a migliorare la viabilità. C’è però da chiedersi per quale motivo questi lavori non sono stati fatti nelle ultime settimane quando, con la gente “reclusa” in casa, non c’era gran movimento. Invece si è scelto di farli, chiudendo il casello autostradale (per tre notti), all’inizio di giugno, nel momento in cui si sta cercando, anche a Marotta e nel suo comprensorio, una ripartenza economica difficile, soprattutto nel settore turistico.

