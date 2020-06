I carabinieri di Senigallia sulle tracce degli autori del tentato assalto allo sportello bancomat del Banco Marchigiano

SENIGALLIA – I carabinieri della Compagnia di Senigallia stanno cercando di dare un nome ed un volto alle due persone che, la notte tra mercoledì e giovedì, hanno cercato di scassinare, a colpi di piccone, il bancomat del Banco Marchigiano, lungo la Statale Adriatica Nord, a Cesano.

Colpo che, come già riportato dal nostro giornale ( https://www.laltrogiornale.it/2020/06/fallito-nella-notte-a-senigallia-lassalto-allo-sportello-bancomat-del-banco-marchigiano/ ), è fallito. E’ infatti scattato l’allarme, prima dell’apertura della cassa, ed i due malavitosi sono stati costretti a scappare a mani vuote.

I due – ma probabilmente c’era un complice ad attenderli in auto, a qualche decina di metri dallo sportello erogatore di banconote -, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, che hanno visionato le immagini delle videocamere installate davanti all’istituto di credito, hanno agito poco dopo le 3.30. Con il volto travisato i due hanno cercato di spaccare il bancomat utilizzando un piccone, senza però riuscirci.

Scattato l’allarme sono prontamente intervenuti i carabinieri ma ormai l coppia si era allontanata.

Va ricordato che meno di due settimane fa – la notte del 6 giugno – era invece andato a vuoto l’assalto al bancomat della filiale di Ubi Banca, in corso Mazzini, nel centro storico di Ostra, a poche centinaia di metri dalla piazza principale. In quella circostanza era stata attuata, dai malavitosi, la cosiddetta tecnica della marmotta. Ma qualcosa non aveva funzionato, tanto che la cassa contenente il denaro, dopo l’esplosione, non si era aperta.

L’altra notte, invece, a Senigallia, hanno cercato di forzare l’erogatore di banconote del Banco Marchigiano, con un piccone. Un’esplosione, infatti, in considerazione che lo sportello bancomat si trova sulla Statale, avrebbe richiamato troppa attenzione.

