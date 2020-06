Finisce con l’auto in un fossato lungo la provinciale Corinaldese: donna soccorsa e portata in ospedale

CORINALDO – Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale Corinaldese dove, poco prima, si era verificato un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata, nel fossato laterale.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Senigallia, con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha dapprima collaborato con i sanitari del 118, presenti sul posto, per estrarre la conducente dall’abitacolo dell’auto dove era rimasta bloccata. La donna, subito dopo, è stata trasportata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

