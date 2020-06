Dopo l’emergenza coronavirus anche Ostra è pronta a ripartire… di corsa

OSTRA – “Ripartiamo….di corsa! È lo slogan con cui vogliamo celebrare a Ostra la Festa della Repubblica, in questo 2 giugno 2020, ancora sotto l’effetto dell’emergenza coronavirus”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Amministrazione comunale.

“Abbiamo tutti un gran desiderio – prosegue il comunicato – di riconquistare pienamente la normalità del nostro quotidiano: più del virus diventa contagiosa la voglia di ripartire, con maggiore consapevolezza, facendo tesoro di quanto l’isolamento ha fatto emergere, nel bene e nel male; con prudenza, con tanta preoccupazione, ancora, per le fragilità rimaste o provocate, per tante situazioni da ripensare con modalità necessariamente nuove…. ma anche con entusiasmo e voglia di fare, di accettare la sfida che le circostanze ci pongono di fronte. E allora abbiamo voluto schierare in campo le associazioni sportive, per ripartire con energia, per sottolineare i valori di cui è portatore il mondo dello sport e che, in queste lunghe settimane, abbiamo dovuto tutti spendere: lo spirito di sacrificio, la capacità di fare squadra, di fare un passo indietro per il bene di tutti, la tenacia….

“Ai nostri sportivi, domattina, affidiamo il Tricolore, anche lui simbolo di valori, quelli fondanti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione; valori, che per mantenersi credibili e vitali, devono “correre” sulle gambe di noi cittadini. Alle 9.30 il Tricolore sarà affidato al primo corridore: poi passerà di staffetta in staffetta, attraversando tutto il territorio comunale, per 27 chilometri. Nei centri abitati correranno i pedoni, nei tratti di raccordo tra una frazione e l’altra il testimone passerà ai ciclisti. Il rientro è previsto alle ore 12.00, in piazza: l’ultimo tratto sarà affidato ai giovanissimi, le nuove generazioni che devono scoprire e coltivare l’orgoglio di essere italiani e vivere nel paese più bello del mondo!

“Ad accogliere la nostra bandiera – conclude la nota dell’Amministrazione comunale di Ostra -, una formazione ridotta della Fanfara dei Bersaglieri. La bandiera resterà poi esposta tutto il giorno, in piazza, di fronte all’ingresso del Palazzo Comunale”.

