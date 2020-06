Dibattito sulla Festa della Repubblica promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia

SENIGALLIA – La Repubblica Italiana compie 74 anni e la sua ricorrenza viene ricordata oggi pomeriggio, alle ore 18, sulla piattaforma Zoom (https://gotomeeting.com/join193384765 – Codice accesso 193-384-765) in un dibattito promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea, in collaborazione con il Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione”, la sezione locale dell’A.M.I., e Proteo Fare Sapere (ente accreditato presso il Mur).

Il 2 giugno 1946 costituisce uno spartiacque importante della vicenda storica nazionale: in quella data si è tenuto un duplice, fondamentale appuntamento elettorale, il referendum istituzionale, che con due milioni di voti di scarto premiò la Repubblica (che ottenne 12.717.923 voti) contro la Monarchia (10.719.923 suffragi), e le elezioni per l’Assemblea Costituente, da cui emerse come prima formazione politica la Dc (35.2%), seguita dal Psiup (20,7%) e dal Partito comunista (18,9%).

Queste prime libere elezioni, dopo un ventennio di regime dittatoriale, segnarono l’affermazione dei partiti di massa e la nascita di quella Repubblica di cittadini – e non più di sudditi – che era stata auspicata, fin dall’Ottocento, da Giuseppe Mazzini e dal movimento democratico italiano. L’intenzione di questo appuntamento, ovviamente da remoto, non è però di natura celebrativa: infatti s’intitola “Storia di una festa (da costruire)”.

Interverranno: Marco Severini, presidente ASC; Rita Forlini, vice presidente ASC; Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’ente; Silvia Boero, dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Dario Missaglia, presidente nazionale di Proteo Fare Sapere, e Alessandro D’Alessandro, presidente del suddetto Centro Mazziniano. Scopo dell’incontro è quello di sviluppare un confronto su un tema, quello della cittadinanza repubblicana, particolarmente attuale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it