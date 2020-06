Destatelafesta rinviata al prossimo anno per salvaguardare la sicurezza di tutti

SENIGALLIA – Sono tanti gli eventi dell’estate 2020 che si è deciso rimandare per salvaguardare la sicurezza di tutti. Purtroppo, anche DESTATELAFESTA rientra fra questi.

“Il festival cittadino che ad agosto raduna giovani volontari di tutta la diocesi di Senigallia e che quest’anno avrebbe festeggiato la 33esima edizione – si legge in una nota -, sceglie di fermarsi per il rispetto delle norme precauzionali anti contagio che non consentirebbero un semplice e sereno svolgimento della festa. Dunque, niente magliette colorate, niente concerti, niente spettacoli e serate culturali nella piazza del Duca.

“Ma i nostri giovani, veri protagonisti di DESTATELAFESTA, non si perdono d’animo e anzi, approfittano di questo anno di pausa per ripartire più carichi con nuove idee e più energia per il prossimo anno. Infatti l’allegria unita con la voglia di mettersi al servizio della pace e del creato offrendo alla città un tipo di divertimento genuino, da sempre alcuni dei valori su cui si basa la festa, non mancheranno sicuramente in futuro”.

