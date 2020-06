Da questa sera vento forte e temporali: nuovo avviso di allerta della Protezione civile

ANCONA – La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento valido dalle ore 21 di questa sera (giovedì 4 giugno) alle ore 14 di domani (venerdì 5 giugno). Per lo stesso periodo è stato anche emesso un allertamento giallo per temporali.

Il transito di una perturbazione atlantica determinerà un rinforzo dei venti sud-occidentali con conseguente attivazione del garbino sulle Marche.

Lungo la costa sono previsti venti di provenienza da sud-ovest con raffiche fino a burrasca sulla fascia collinare e fino a vento forte sulla fascia basso-collinare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it