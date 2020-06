CORONAVIRUS / Oggi nelle Marche tre nuovi tamponi positivi, tutti all’Hotel House

ANCONA – Il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati processati in totale 1309 tamponi, di cui 688 nel percorso nuove diagnosi, 433 nel percorso guariti e 188 nel percorso Hotel House, la maxi struttura di Porto Recanati. Oggi i positivi sono 0 nel percorso nuove diagnosi e 3 nel percorso Hotel House.

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono 2.756; nella provincia di Ancona 1.875 nella provincia di Macerata 1.144; nella provincia di Fermo 471; nella provincia di Ascoli Piceno 290. Ci sono poi 235 casi provenienti da fuori regione.

Continua, frattanto, a non esserci persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre due pazienti sono, invece, ricoverati nell’area di terapia semi intensiva dell’ospedale regionale di Torrette. Altre 9 persone sono invece ricoverate in reparti non intensivi; 3 in degenze post acute e 37 in strutture territoriali. Complessivamente i ricoverati negli ospedali della regione sono 14.

Al momento, nelle Marche, sono 5.247 i pazienti dimessi dagli ospedali, ma molti di loro si trovano attualmente in isolamento domiciliare, sotto stretta sorveglianza medica.

In isolamento domiciliare ci sono complessivamente 753 persone, delle quali 557 asintomatiche e 196 sintomatiche. Tra queste ci sono 60 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici. Va anche aggiunto che dall’inizio della pandemia nelle Marche ci sono state 35.704 persone in isolamento domiciliare avendo avuto contatti con pazienti contagiati.

LE TABELLE

