Controlli dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Fano: arrestato un giovane trovato con la droga

FANO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno arrestato un giovane senegalese di 27 anni per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’attenzione dei militari del Radiomobile, in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Fano, è stata richiamata dal giovane extracomunitario che, con fare sospetto, stazionava nei pressi delle rastrelliere per le bici, presenti all’esterno dello scalo ferroviario.

Durante le fasi del controllo il giovane si è dimostrato piuttosto nervoso e insofferente, motivo per cui i militari hanno deciso di approfondire l’accertamento sottoponendolo a perquisizione.

I militari si sono subito accorti che dallo zainetto che il giovane extracomunitario aveva con se, fuoriusciva un forte odore di sostanza stupefacente (hashish). Tra gli oggetti presenti un pacchetto di fazzoletti di carta, con all’interno occultati 15 grammi di hashish.

Nonostante il giovane dichiarasse di non avere con sé altro stupefacente, dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti ulteriori 60 grammi di marijuana, occultati negli slip.

Subito è scattata la perquisizione nell’abitazione del giovane, che ha permesso di rinvenire denaro contante nonché materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, che hanno fugato qualsiasi dubbio circa la destinazione finale di spaccio dello stupefacente rinvenuto. Il giovane è stato subito dichiarato in arresto.

Le risultanze dell’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro, sono state oggi interessate dall’udienza di convalida. Il giovane ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa.

Anche quest’ultimo arresto dimostra l’attenzione e l’impegno costante dei carabinieri di Fano nella prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in particolare nelle zone potenzialmente più sensibili dal punto di vista dell’ordine e la sicurezza pubblica come la stazione ferroviaria.

