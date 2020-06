Con #L’ArteRi-Parte asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose di Trecastelli

TRECASTELLI – La Città di Trecastelli tramite il Museo Nori De’ Nobili lancia il nuovo progetto #L’ArteRi-Parte -Asta di Beneficenza: una significativa iniziativa, ideata con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose del Comune di Trecastelli. L’asta benefica sarà esclusivamente on line e la “vetrina” che farà da cornice all’evento sarà la Pagina Instagram Museo Nori De’ Nobili.

Il progetto è nato anche dall’esigenza di alcuni artisti, legati al territorio, di avvicinare il mondo dell’arte e della cultura alla realtà di emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal Covid 19, per far fronte alle difficoltà del territorio. L’Hashtag L’ArteRi-Parte vuole quindi proporre un momento di solidarietà, che unisce beneficenza e arte: lo scopo dell’iniziativa infatti è quello di sostenere i nuclei familiari di Trecastelli che in questo periodo si sono trovati in difficoltà ed è per questo che le risorse raccolte saranno interamente destinate al fondo di Solidarietà CARITAS, che conosce appieno le reali criticità delle famiglie.

Gli artisti che vorranno prendere parte a questa significativa operazione di beneficenza potranno mettere a disposizione una loro opera. Le opere per l’asta avranno un valore di offerta minima di euro 50,00 e massima di euro 200,00 e chi vorrà acquistare un’opera, contribuendo in tal modo all’iniziativa solidale, dovrà accordarsi direttamente con l’artista. L’intero ricavato sarà destinato al fondo di Solidarietà CARITAS. L’acquirente, effettuato il versamento ed in possesso di ricevuta di pagamento da esibire in copia all’artista, si accorderà direttamente con lo stesso per le modalità di ritiro dell’opera.

#L’ArteRi-Parte – Asta di Beneficenza per il sostegno alle famiglie di Trecastelli inizierà il 22 giugno e fino al 30 settembre 2020 ci sarà la possibilità di aderire acquistando le opere messe a disposizione dagli artisti.

Per Informazioni: Ufficio Turistico_Museo Nori De’ Nobili – Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com –www.museonoridenobili.it

