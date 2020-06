Cinquantatreenne perde la vita in un tragico incidente lungo la strada provinciale 2 tra San Silvestro e Castellaro

SENIGALLIA – Un cinquantatreenne di Belvedere Ostrense, Mario Chiappetti, ha perso la vita, domenica sera, in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 2 che da Montemarciano porta a Senigallia, nel tratto che attraversa le frazioni di San Silvestro e Castellaro.

Erano da poco trascorse le 19,30 quando, per cause in via di accertamento l’uomo, che viaggiava in sella ad uno scooter Suzuki, per evitare lo schianto contro un’auto che stava uscendo dal cortile di un’abitazione privata, ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. Un impatto tremendo, tanto che il personale sanitario intervenuto, poco dopo, sul posto, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Mario Chiappetti.

Sul luogo del tragico incidente, oltre al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it