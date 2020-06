Cinema e giovani: al via a Chiaravalle “Pollice verde”

Quattro film a sfondo ecologico nell’ottava edizione della cine-rassegna estiva

CHIARAVALLE – Mercoledì 1 luglio, nell’arena dietro l’Abbazia di Chiaravalle, avrà inizio alle ore 21 “Pollice verde”, ottava edizione della rassegna “I giovani raccontano il cinema dei giovani”, con protagoniste le nuove generazioni sia nella conduzione delle varie serate sia nei temi trattati dai film in programma, incentrati stavolta sulla necessità di ripensare il rapporto tra uomo e natura. Ad aprire il ciclo, con replica la sera successiva, sarà il film d’animazione “Wall-e”, presentato da Ruggero Novembre e Lavinia Porcarelli; si proseguirà poi con il pluripremiato “Vita di Pi” a cura di Alessandro Bonvini e Marta Montalbano (8 e 9 luglio), “Il pianeta verde – La belle verte” scelto e introdotto da Francesco Rosi e Daniel Shiotsuki (15 e 16 luglio), fino alla conclusione affidata ad Elisa Giulietti ed Elisa Quattrini con “La donna elettrica” (22 e 23 luglio).

“Con questa edizione – afferma Francesco Favi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Chiaravalle – facciamo ben tre passi in avanti. Anzitutto, dopo le tante iniziative di sensibilizzazione ecologica che in questi anni abbiamo promosso raccogliendole nel calendario ‘No Impact Days’, stavolta sarà la settima arte a mostrarci il bisogno di ricostruire una relazione armonica tra gli esseri umani e il pianeta, tanto più in un momento drammaticamente segnato dalla pandemia. Inoltre, sia per rispettare le regole di distanziamento imposte da quest’ultima sia per far partecipare un numero maggiore di persone, abbiamo raddoppiato il numero delle proiezioni. E, da ultimo ma non in ordine di importanza, quest’anno la conduzione è tutta in mano alla Consulta Comunale dei Giovani: un segnale credo importante se pensiamo che durante l’emergenza, in Italia e nel mondo, le nuove generazioni sono state ingiustamente dimenticate e marginalizzate e che rischiano di essere loro a pagare il prezzo più alto della crisi economica in atto”.

Elisa Giulietti, presidente della Consulta giovanile, aggiunge: “Uniti dall’amore per la natura, noi ragazzi riteniamo che il cinema, con la sua straordinaria capacità di far riflettere sulla realtà e al tempo stesso di farci evadere verso mondi affascinanti, può essere sfruttato per uscire da questo duro periodo con nuovi punti di vista e speranze di rinascita, che devono necessariamente tradursi in nuove prospettive di convivenza con il nostro ecosistema. Così, convinti che per poter ripartire dopo questa crisi globale sia necessario ricominciare dalle radici del nostro rapporto con la natura, abbiamo raccolto quattro film che facciano concretamente vedere, con ironia, fantasia e passionalità, come poter agire per vedere un mondo più rigoglioso da cui anche le future generazioni possano trarre la loro linfa vitale”.

Ingresso gratuito e contingentato secondo le norme anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria dei posti presso il Servizio Politiche Giovanili: ufficiopolitichegiovanili@comune.chiaravalle.an.it – 071.9499295. Autodichiarazione scaricabile dal sito comune.chiaravalle.an.it/eventi/194814/pollice-verde

IL PROGRAMMA

C h i a r a v a l l e (parcheggio ex campo parrocchiale)

ricominciare dalle radici per vedere un mondo più rigoglioso

POLLICE VERDE

i giovani raccontano il cinema dei giovani

VIII edizione – luglio 2020

mercoledì 1 e giovedì 2 luglio – ore 21

WALL•E

di Andrew Stanton

film d’animazione

(USA 2008, 97 min.)

a cura di Ruggero Novembre e Lavinia Porcarelli

mercoledì 8 e giovedì 9 luglio – ore 21

VITA DI PI

[Life of Pi]

di Ang Lee

con Suraj Sharma e Irrfan Khan

(USA 2012, 118 min.)

a cura di Alessandro Bonvini e Marta Montalbano

mercoledì 15 e giovedì 16 luglio – ore 21

Il pianeta verde

[La Belle Verte]

di Coline Serreau

con Coline Serreau e Vincent Lindon

(Francia 1996, 89 min.)

a cura di Francesco Rosi e Daniel Shiotsuki

mercoledì 22 e giovedì 23 luglio – ore 21

LA DONNA ELETTRICA

[Kona fer í stríð]

di Benedikt Erlingsson

con Halldóra Geirharðsdóttir e Jóhann Sigurðarson

(Islanda – Francia – Ucraina 2018, 100 min.)

a cura di Elisa Giulietti e Elisa Quattrini

ingresso gratuito e contingentato secondo le norme anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria dei posti ai seguenti recapiti: Servizio Politiche Giovanili

ufficiopolitichegiovanili@comune.chiaravalle.an.it – 071.9499295

