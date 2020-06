“Cesano per” festeggia i primi 10 anni di attività nella frazione

SENIGALLIA – Sono passati dieci anni da quel 19 giugno 2010, giorno in cui nella piccola frazione di Cesano prendeva vita l’Associazione Ricreativa Culturale Sociale “Cesano per”

“Quasi impossibile – si legge in una nota del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cesano per – elencare tutte le attività svolte in questi anni a cui hanno partecipato centinaia di persone giovani e meno giovani. Da sempre le attività del Cesano per, hanno come fine quello di organizzare momenti di svago, crescita e socializzazione per adulti, famiglie, ragazzi e bambini.

“In queste occasioni si guarda indietro alle tante iniziative organizzate, e pensiamo faccia piacere anche ai nostri soci ricordare quelle più significative e più ricorrenti come ad esempio: La biciclettata del Cesano, Bimbi sotto le stelle, La Tombola del Cesano, La Festa dei Nonni, Il Carnevale, i vari incontri formativi, ed i tanti momenti ricreativi come le gite e le tante cene a tema ricche di gusto e di sana allegria.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i soci che ci hanno fatto compagnia in questi anni, che sono stati e saranno il vero motore che ci fa andare avanti, ringraziamo anche i consiglieri dei vari direttivi che si sono susseguiti ed i presidenti che hanno guidato l’associazione in questi anni: Mancini Graziano, Orlietti Mirco e Del Moro Alessandra tutt’ora in carica.

“Ci piace ricordare e ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato ed aiutato nelle tante iniziative, un grazie particolare a tutti i privati, alle associazioni, ed alle attività commerciali che hanno collaborato con noi, grazie ai vari Enti ed Associazioni tra cui ricordiamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, la Consulta della Cultura del Comune di Senigallia, la Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi che è stata tra le prime a credere nella nostra realtà che stava nascendo. Un grazie particolare a Don Mario Camborata che ci ha ospitato nell’oratorio di Cesano dove abbiamo svolto molte delle nostre iniziative e a cui abbiamo dato il nostro sostegno per renderlo un luogo d’incontro e di socializzazione per tante famiglie.

“Festeggiamo questo decimo anno di attività in una situazione quasi surreale, ma che fortunatamente sta tornando lentamente alla normalità. In questi mesi di distanziamento sociale, di preoccupazione e di dolore per molte famiglie, abbiamo apprezzato ancor di più l’importanza delle relazioni sociali, dei momenti di svago e di allegria vissuti insieme a tanti amici e conoscenti.

“Sono i bei ricordi – conclude la nota del Consiglio Direttivo dell’Associazione – e l’importanza che hanno avuto per noi questi momenti, che ci spingono a “ricominciare a vivere” ed a riprendere il cammino insieme al “Cesano per” ed a tutti coloro che vorranno fare un pezzetto di questo viaggio in nostra compagnia”.

