Bloccato nell’auto dopo lo schianto: soccorso da vigili del fuoco e personale del 118

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 10, in via del Prato, a Jesi, per un incidente stradale. Coinvolte due autovetture.

Il personale dei vigili del fuoco, appena giunto sul posto, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato, il conducente di una delle due vetture coinvolte nello schianto. Subito dopo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte e l’area circostante.

Sul posto il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale di Jesi che hanno effettuato i necessari rilievi tecnici.

