Avviati a Marotta i lavori di asfaltatura della strada 424 Pergolese

L’intervento è previsto dall’incrocio con la Statale Adriatica al quartiere di Centocroci

MAROTTA – Sono iniziati i lavori di asfaltatura della strada provinciale 424 Pergolese. L’intervento, previsto dall’incrocio con la Statale Adriatica al quartiere di Centocroci, viene effettuato da personale tecnico incaricato dall’Anas.

L’obiettivo è quello di rendere questa trafficatissima strada più sicura per tutti coloro che, ogni giorno, la percorrono.

Il tratto al momento in via di sistemazione è quello che va dal semaforo con la Statale Adriatica al Viale delle Regioni (rotatoria esclusa). Tratto che resterà chiuso al traffico fino a mercoledì 24 giugno.

Per quanto riguarda, invece, i restanti tratti della strada provinciale 424 Pergolese, che saranno oggetto di intervento nei prossimi giorni, per non complicare ulteriormente i collegamenti, considerato che vi si trova anche il casello autostradale, sarà previsto il senso unico alternato di marcia, con il posizionamento di un impianto semaforico.

