Autocisterna di ribalta lungo la strada della Bruciata, tra Senigallia e Trecastelli / FOTO

SENIGALLIA – Un nuovo incidente stradale si è verificato, oggi pomeriggio, lungo la strada della Bruciata, tra Senigallia e Trecastelli. Erano le 14.45 quando, per cause in corso di accertamento, si è rovesciata un’autocisterna. E, solo per un caso fortuito, non ci sono stati feriti.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco

L’autoarticolato – che trasportava bitume – si è ribaltato nel fossato adiacente la carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia, coadiuvata dalla squadra del distaccamento di Arcevia, intervenuta con due autobotti e con l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla sede centrale di Ancona, provvedevano in prima luogo alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. E, subito dopo, collaborava nel recupero dell’autocisterna.

