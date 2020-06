Auto finisce in un campo di grano e si rovescia a Brugnetto: feriti i due occupanti

SENIGALLIA – Oggi pomeriggio, alle 14.10, un’auto, mentre stava percorrendo la strada provinciale Corinaldese, a Brugnetto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo di grano.

Le due persone che si trovavano a bordo sono state trasportate con le ambulanze del servizio sanitario regionale, al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver collaborato con il personale sanitario nel prestare i primi soccorsi alle due persone rimaste all’interno della vettura, hanno, subito dopo, messo in sicurezza l’auto e tutta l’area circostante.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

