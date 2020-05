“Un silenzio imbarazzante sulla situazione al Centro residenziale per anziani di Mondolfo”

di DANIELE CECCARELLI*

MONDOLFO – Il Centro Residenziale per Anziani “Nella Carradorini” di Mondolfo fino a due mesi fa o poco più ospitava 60 ospiti.

A seguito dell’epidemia da Covid-19 gli ospiti, dalle scarne notizie in possesso, sembrano diminuiti più di un terzo (considerando gli ospedalizzati).

L’approssimazione dei dati purtroppo è dovuta alle scarse informazioni ufficiali diffuse e concesse.

Sappiamo che il 21 aprile (venti giorni fa) si è riunita la commissione consiliare speciale di vigilanza sulle attività del Centro Residenziale per Anziani di Mondolfo, ma da quella data non ha fatto seguito nessun comunicato.

Un silenzio che si può definire imbarazzante ed assordante.

Quante sono state le vittime accertate a causa Covid-19 a tutt’oggi?

Quanti ospiti sono deceduti in totale dall’inizio dell’epidemia?

Quanti operatori sono in servizio e quanti di loro in quarantena perché positivi od in isolamento volontario?

Quanti sopralluoghi ha effettuato il personale medico ed infermieristico del distretto sanitario di Fano e, soprattutto, sono stati redatti dei verbali?

Non si sa nulla!

Il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, si è adoperato molto per la Casa di Riposo di Saltara che è, oltretutto, privata.

La nostra è pubblica. Gestita dalla COOSS Marche come concessionario.

Abbiamo una commissione consiliare speciale, un funzionario pubblico che è il responsabile unico del procedimento, un sindaco che è il responsabile principale di fronte alla comunità intera e tutti tacciono.

Questo silenzio non può essere giustificato solo con ragioni di privacy. Che privacy e privacy!

Ci dicano cosa è successo di così drammatico e come vengono tutelati gli attuali ospiti rimasti e gli operatori della struttura! Nell’interesse della verità e della salute di tutti”.

*Comitato per la salute pubblica di Mondolfo

