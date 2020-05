Un istrice arriva al centro di Senigallia e fa una passeggiata al Foro Annonario / VIDEO

SENIGALLIA – In questi giorni in cui le città sono meno piene del solito, può anche accadere che gli animali selvatici si riappropriano degli spazi solitamente utilizzati dall’uomo.

Può così verificarsi che un istrice, indisturbato, si faccia una passeggiata sotto il porticato del Foro Annonario.

Molto probabilmente l’animaletto è arrivato in città percorrendo il letto del fiume Misa. Poi è salito per fare una capatina in centro. Ed è stato avvistato – e lasciato tranquillo – al Foro Annonario mentre faceva una ricognizione.

Nelle foto: l’istrice mentre passeggia sotto il porticato del Foro Annonario

QUI SOTTO un video:

