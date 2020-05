Un ferito a Falconara nello scontro tra un camion ed un’auto

FALCONARA – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16:30, in via del Consorzio, a Falconara, per un incidente stradale. Per cause in via di accertamento si sono scontrati un camion ed un’auto.

La squadra dei vigili del fuoco, appena arrivata sul posto, ha provveduto ad estrarre dalla cabina il conducente del camion, in collaborazione con il personale sanitario. Subito dopo i due mezzi sono stati messi in sicurezza.

