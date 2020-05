Teli ombreggianti e serbatoi in fiamme in un orto di Castelbellino

CASTELBELLINO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 7:15, in via Pantiere, a Castelbellino, per l’incendio di teli ombreggianti che delimitavano aree adibite ad orti. Nell’incendio sono rimasti coinvolti anche alcuni serbatoi in plastica dell’acqua per l’irrigazione.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi con due mezzi. I vigili hanno quindi spento l’incendio e messo tutta la zona in sicurezza.

