Sterpaglie in fiamme nel pomeriggio alla periferia di Castelbellino / VIDEO

CASTELBELLINO – I vigili del fuoco sono intervenuti domenica pomeriggio, alle ore 18,40, in Via dei Tesori, a Castelbellino, per un incendio di sterpaglie. La squadra di Jesi, intervenuta con due automezzi, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento adiacente ad una pista ciclabile.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

