Si ubriaca e infastidisce i clienti di un bar di Senigallia: sanzionato dai carabinieri

SENIGALLIA – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno sanzionato un uomo per ubriachezza. I militari sono intervenuti in piazza Saffi, dove il proprietario di uno dei locali aveva segnalato la presenza di un uomo, in stato di ubriachezza, che stava infastidendo i suoi clienti.

L’uomo è risultato essere un cittadino pakistano, classe ’76, residente a Trecastelli. I militari lo hanno trovato seduto ad un tavolo del bar con una birra. Durante il controllo hanno riscontrato gli atteggiamenti tipici di chi ha abusato dell’alcool, ovvero l’andamento barcollante, l’alito vinoso, il tono di voce alto e farneticante. Lo hanno quindi condotto in caserma, dove è stata elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa di 102 euro per ubriachezza molesta.

In seguito è stato accompagnato alla fermata dell’autobus, dalla quale è partito a bordo di un mezzo pubblico per tornare a Trecastelli.

