Senigallia Città Resiliente, Diritti al Futuro: “Accolta la nostra proposta, altri due mesi per le osservazioni”

SENIGALLIA – Oggi, venerdì 15 maggio 2020, sarebbe stato in origine il termine fissato per il deposito delle osservazioni alla Variante “Città Resiliente”. La Giunta comunale ha comunicato di aver prorogato al 14 luglio la possibilità per cittadini, comitati, associazioni, professionisti e imprenditori di depositare osservazioni a questo atto politico e amministrativo complesso anche sotto lo stretto profilo tecnico-urbanistico ed informatico e che sembra voler costituirsi come una tappa molto significativa della proposta generale nello sviluppo urbano del territorio comunale di Senigallia sul tempo medio-lungo.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo l’Amministrazione comunale – si legge in un documento del movimento politico Diritti al Futuro – per aver raccolto tempestivamente e concretamente la proposta avanzata da Diritti al Futuro volta a privilegiare la massima partecipazione e trasparenza, nonostante la gravissima crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito e bloccato per lunghi mesi anche la nostra comunità locale.

“Anche l’Istituto Nazionale di Urbanistica, tra gli altri, aveva rivolto lo stesso appello al Governo ed alle Regioni al fine di predisporre la proroga di un congruo periodo dei termini e delle scadenze amministrative per la presentazione delle osservazioni alle varianti urbanistiche adottate e in salvaguardia.

“Questi ulteriori due mesi – conclude Diritti al Futuro – saranno utili anche per innescare una riflessione sostanziale sulla variante stessa. E’ evidente a tutti che la gravissima situazione sociale, determinatesi nella epocale crisi di questo 2020, non potrà che innestare uno scenario inedito anche nelle trasformazioni urbanistico-edilizie e infrastrutturali e quindi non si può certo escludere la necessità di introdurre tramite le osservazioni dei cittadini entro le previsioni di questo strumento urbanistico integrazioni, modifiche, correzioni e innovazioni”.

