Scongiurato il black-out elettrico nel giorno della riapertura dei negozi

La soddisfazione della Cna: “E’ prevalso il buon senso”

PESARO – E’ stata scongiurata la beffa. Per fortuna Enel, a seguito del pronto intervento del Comune di Pesaro e la pronta denuncia da parte della Cna di Pesaro e Urbino, ha deciso di anticipare i lavori degli impianti elettrici della zona di Piazza Redi, via Negrelli, Via Flaminia a domenica 17 maggio, sempre dalle 9 alle 14, anziché Lunedì 18.

Scongiurato così l’assurdo black-out nella zona in coincidenza con la riapertura di molte attività, comprese quelle di estetica e acconciatura.

“E’ prevalso il buon senso – commenta il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni – rispetto ad una operazione tecnica che, ancorché necessaria, andava purtroppo a sovrapporsi alla tanto agognata riapertura di molte attività. Un paradosso dopo tre mesi di completa chiusura delle attività che aveva tutto il sapore di una beffa. Per fortuna il buon senso è prevalso e ringraziamo per questo il tempestivo intervento del Comune di Pesaro”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it