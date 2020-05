“Salviamo il Festival di musica antica di Urbino”

URBINO – Il Club per l’UNESCO Urbino e del Montefeltro sottolinea l’importanza del Festival di musica antica per la città e sostiene la raccolta di crowdfunding. Il CUUM (Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro), assieme all’Amministrazione comunale, vuole stimolare una riflessione sui numerosi eventi culturali e artistici che, a causa dell’emergenza sanitaria che sta interessando l’intera scena mondiale, sono stati oggetto di cancellazione nella città di Urbino.

Tra questi il Festival Urbino Musica Antica, evento di riferimento e tra i più longevi festival, ad Urbino da oltre 50 anni, riferimento in Italia e nel mondo per la produzione, didattica e ricerca nel campo della musica e della danza medievali, rinascimentali e barocche.

Tale evento, che vede Urbino come palcoscenico naturale e che vuole farne riscoprire i suoi meravigliosi spazi, appare infatti assolutamente in linea con il piano di Gestione che evidenzia la necessità di misurarsi con un’eredità culturale importante proveniente dal passato da interpretare in modo intelligente, responsabile e creativo come una risorsa.

Portare la musica nei luoghi simbolo della città, intrecciare spettacoli e momenti di scambio internazionale e interculturale, valorizza e aiuta a scoprire un patrimonio inestimabile che appartiene all’umanità intera.

Dopo l’invito del Presidente della FIMA, Prof. Gabriele Rossi Rognoni, che scrivendo ai sostenitori del festival sottolinea che: «…i nostri Corsi e il Festival concertistico, ospitati nel centro storico di Urbino, attirano ogni estate oltre trecento musicisti di tutte le età, provenienti da oltre 30 nazioni, e sono riconosciuti tra i più importanti eventi al mondo per la diffusione e la prassi della musica antica.. la cancellazione del Festival e dei Corsi di quest’anno – a causa delle misure per il contenimento del virus COVID19 – mettono ora in pericolo la stessa sopravvivenza della Fondazione, e con essa il futuro di tutte le sue attività. Per questa ragione faccio appello al sostegno di chi negli anni ha partecipato alle nostre iniziative e di chi condivide il nostro entusiasmo e la passione per la musica antica come linguaggio vivo, oggetto di studio, ma anche occasione di aggregazione, scoperta e divertimento…».

Il CUUM e l’Amministrazione comunale, nel tentativo di mantenere viva l’attenzione su un’iniziativa di grande qualità e di notevole importanza culturale per la città di Urbino, invita a sostenere la campagna di crowdfunding lanciata dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica, attraverso la piattaforma Gofundme.com al seguente indirizzo:

https://www.gofundme.com/f/h3b3uw-support-the-italian-foundation-for-early-music

«Sosteniamo con piacere l’iniziativa lanciata da FIMA – afferma il Sindaco Maurizio Gambini – affinché, una volta terminata l’emergenza legata al Covid-19, si possano reperire risorse che possano aiutarci a continuare l’importante tradizione della Musica Antica nella nostra città».

Le informazioni per sostenere e versare un contributo (anche minimo) saranno pubblicate sulla pagina FB del CUUM e della pagina istituzionale Città di Urbino.

