Sabato la Giornata della legalità: un lenzuolo bianco e un minuto di silenzio in tutti i Comuni

La decisione presa per non dimenticare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uomini giusti che hanno dato la vita per lo Stato

ANCONA – Il 23 maggio (sabato) si celebra la Giornata Nazionale della legalità, data dell’anniversario della strage di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

L’Anci ha accolto con favore la proposta di Maria Falcone, presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria.

Anche Anci Marche ha accolto con spirito di grande partecipazione l’invito del presidente Decaro a partecipare al flashmob con l’esposizione, sabato 23 maggio, di un lenzuolo bianco dal palazzo del Comune e osservando, alle 17.57, un minuto di silenzio, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali.

“E’ un momento molto importante per non dimenticare chi ha dato la vita per lo stato e per la legalità come il giudice Falcone e la sua scorta, ma anche Paolo Borsellino il 19 luglio dello stesso anno, uomini giusti la cui memoria va preservata e tramandata ai giovani”.

“Come Anci Marche ho invitato i colleghi sindaci a partecipare all’iniziativa e io stesso, come sindaco del Comune di Senigallia esporrò un lenzuolo bianco alle 17.57 osservando un minuto di silenzio” – ha concluso Mangialardi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it