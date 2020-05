Rifondazione contro la Regione si appella ai sindaci: “Inaccettabile la concessione delle spiagge libere agli chalet”

ANCONA – “L’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul mondo ha scoperchiato il vaso di Pandora evidenziando tutte le storture di un sistema ad economia liberista, dove il guadagno viene fatto a spese dei singoli e dei deboli. L’amministrazione regionale delle Marche – si legge in una nota della Segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista-SE, firmata da Gabriele Marcozzi, Rossana Montecchiani e Silvia Marani – non fa differenza rispetto alla visione che il Governo nazionale sta portando avanti.

Nell’adozione dei protocolli di sicurezza da adottare per questa nuova fase dell’epidemia sono state ascoltate tutte le organizzazioni di categoria e invece non sono state ascoltate le organizzazioni di volontariato, le parti sociali e le associazioni del c.d. Terzo settore che sono portatrici di interessi collettivi e diffusi.

Il riferimento che vogliamo fare è alla Delibera di Giunta Regionale n.564 dell’11 maggio 2020 allegato C, in cui sono elencate le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 negli stabilimenti balneari e spiagge libere.

“La cosa inaccettabile che a nostro avviso rappresenta ancora una volta la rappresentazione plastica di questo capitalismo predatorio è la facoltà concessa alle amministrazioni comunali litoranee, di poter concedere fasce di spiagge libere ai concessionari, per permettergli di avere il numero di ombrelloni più alto di quello che avrebbero con la loro normale concessione per via delle distanze di sicurezza che si devono adottare.

“I sindaci quindi, possono concedere “temporaneamente” porzioni di spiaggia libera sottraendone la fruizione a chi, comunque, ha bisogno di aria e di iodio dopo due mesi di lockdown.

“Si intuisce che, soprattutto nelle zone a più alta densità abitativa, in estate mancherà lo spazio per poter usufruire del mare per chi non potrà permettersi un ombrellone nello stabilimento, compromettendo altresì la situazione sanitaria delle spiagge libere che si ritroverebbero notevolmente ridimensionate.

“Per questo motivo – conclude la nota della Segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista-SE, firmata da Gabriele Marcozzi, Rossana Montecchiani e Silvia Marani – abbiamo scritto ai sindaci delle città litoranee in cui chiediamo di evitare questo ulteriore danno alla collettività e li invitiamo a preservare gli spazi di fruizione libera delle spiagge”.

