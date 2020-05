Riapre a Senigallia la mostra “Sguardi di Novecento: Giacomelli e il suo tempo”

Da mercoledì 27 maggio biglietto unico a 4 euro e ingresso gratuito per under18 e iscritti alla Luas

SENIGALLIA – Riapre domani (mercoledì 27 maggio) a Senigallia la mostra “Sguardi di Novecento. Giacomelli e il suo tempo”. Tale riapertura avverrà nell’integrale rispetto di tutte le misure di mitigazione e di prevenzione del contagio per il pubblico e il personale addetto mettendo i visitatori nella condizione di ammirare le opere nella massima tranquillità e sicurezza.

Tenuto conto del difficile momento e al fine di incentivare la presenza a questo straordinario evento artistico, la giunta municipale ha deliberato questa mattina che fino al prossimo 30 giugno il biglietto unico avrà un costo di 4 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea di età inferiore ai 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 27 settembre, è divisa in due sezioni: una parte internazionale, a cura di ONO arte contemporanea e allestita a Palazzo del Duca, che ospita 20 fotografie di Giacomelli a confronto con circa 90 scatti di grandi fotografi della metà del Ventesimo secolo; un’altra a Palazzetto Baviera, “Sguardi di Novecento a Senigallia. L’Associazione Misa, per una fotografia artistica. Opere dal 1954 al 1958”, curata degli eredi Giacomelli, che propone una selezione di opere fotografiche dei membri della Scuola del Misa tratte dalla collezione civica Città di Senigallia.

